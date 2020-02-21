Пресс-секретарь МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, генерал-полковником стал статс-секретарь, замдиректора Росгвардии Олег Плохой, а звание генерал-лейтенанта получили глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап.
Личный состав Управления общественных связей МВД России и администраторы аккаунта поздравляют Ирину Владимировну с присвоением звания генерал-майора полиции.#МВДРоссии #МВД #ИринаВолк #Полиция #Россия #MVDRussia #Russia pic.twitter.com/snqG8Sp3ja— Сайт МВД России (@mvd_official) February 21, 2020
Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Ранее у Волк, которая занимает пост помощника главы МВД, было звание полковника. Источник РБК в феврале 2019 года говорил, что эта должность подразумевает генеральское звание, которое Волк могут присвоить после года успешной службы.