02 Сентября 2020
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Общество
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. (2020) | Фото: Твиттер-лента МВД России

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, генерал-полковником стал статс-секретарь, замдиректора Росгвардии Олег Плохой, а звание генерал-лейтенанта получили глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап.

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Ранее у Волк, которая занимает пост помощника главы МВД, было звание полковника. Источник РБК в феврале 2019 года говорил, что эта должность подразумевает генеральское звание, которое Волк могут присвоить после года успешной службы.

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Пресс-секретарь МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Теги: ирина волк, присвоение звания, генерал-майор, мвд, владимир путин



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