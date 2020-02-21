Пресс-секретарь МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, генерал-полковником стал статс-секретарь, замдиректора Росгвардии Олег Плохой, а звание генерал-лейтенанта получили глава управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап.

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Ранее у Волк, которая занимает пост помощника главы МВД, было звание полковника. Источник РБК в феврале 2019 года говорил, что эта должность подразумевает генеральское звание, которое Волк могут присвоить после года успешной службы.