02 Сентября 2020
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Общество Курганская область
отец, семья, коляска, ребенок (2019) | Фото: torange.biz

В Курганской области появится Совет отцов при детском омбудсмене

В Зауралье появится новое общественное объединение под названием "Совет отцов". Работать он будет при уполномоченном при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алене Лопатиной.

Детский омбудсмен рассказала, что если в самом начале ее работы 10 лет назад за помощью в решении вопросов, связанных с проблемами в семье и у детей, обращались только женщины, то сейчас зауральские мужчины стали также активно проявлять интерес к проблемам.

Активные отцы, которые хотят принять участие в работе Совета, могут подать заявку по телефонам: 8 (3522) 46-08-93, 41-32-64.

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В Курганской области появится Совет отцов при детском омбудсмене

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Теги: Совет отцов, Курган, Алена Лопатина



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