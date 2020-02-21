В Курганской области появится Совет отцов при детском омбудсмене

В Зауралье появится новое общественное объединение под названием "Совет отцов". Работать он будет при уполномоченном при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алене Лопатиной.

Детский омбудсмен рассказала, что если в самом начале ее работы 10 лет назад за помощью в решении вопросов, связанных с проблемами в семье и у детей, обращались только женщины, то сейчас зауральские мужчины стали также активно проявлять интерес к проблемам.

Активные отцы, которые хотят принять участие в работе Совета, могут подать заявку по телефонам: 8 (3522) 46-08-93, 41-32-64.