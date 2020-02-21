МиГ-35 научат заходить на посадку в беспилотном режиме

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, передает РИА Новости.

Соответствующая технология уже создана, об этом сообщили в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в ОАК).

По словам генерального директора компании Ильи Тарасенко, систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ". Помимо МиГ-35, это могут быть МиГ-29М/М2.

В июне прошлого года Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.

Ранее Минобороны договорилось с российской самолетостроительной корпорацией МиГ о покупке многофункциональных истребителей МиГ-35 в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2025 гг.

В декабре было опубликовано видео взлета новейшего российского истребителя. На кадрах видно, как боевой самолет взлетает практически вертикально в режиме форсажа. Маневр возможно осуществлять благодаря тому, что тяга двух двигателей больше, чем вес МиГ-35.