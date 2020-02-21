Анджелина Джоли призвала США вмешаться в военный конфликт в Сирии

Анджелина Джоли, которая является спецпосланником ООН по делам беженцев, опубликовала в журнале Time эссе по поводу ситуации в Сирии. Если кратко: актриса считает, что вмешательство США поможет остановить войну в регионе.

Джоли пишет, что много раз посещала приграничные с Сирией лагеря беженцев и видела там много страданий, которые хочет прекратить. Она также возмущается, что многих, по ее мнению, мирных жителей называют террористами. Актриса при этом напрямую не называет участников конфликта, не говорит о России, но при этом призывает вмешаться в ситуацию США.

"Когда мы перестали отстаивать права слабых, невинных, тех, кто борется за свои права? И какой страной мы будем, если откажемся от этого принципа?" – вопрошает Джоли.