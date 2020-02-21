Екатеринбург масленичный: гуляния на Шарташе, блинные торты и сжигание чучела

В шарташском парке Екатеринбурга пройдут масленичные гуляния. По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в Каменных палатках празднование Масленицы пройдет впервые.

Также обширные мероприятия планируются в "Парке сказов". Руководитель креативного отдела Ксения Кармацких рассказала, что в этом году впервые вход будет платным. "Для "Парка сказов" 2020 год юбилейный (5лет) и для наших клиентов домики, по которым они любят гулять, будут включены в стоимость билета. Будет не более 500 гостей. Усилена охрана, поэтому родителям не нужно бояться за сохранность своих детей", - отметила она.

"Программа традиционная: будим медведя, сжигаем чучело, хороводы, огненное шоу, угощение блинами, конкурсы как на улице, так и в домиках, увлекательные сказки для детей о рождении весны. Стоимость 1700 руб. для семьи из трёх человек", - объяснила Кармацких.

Методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова напомнила, что Масленица - один из самых важных аграрных праздников календаря. "Все конкурсы: смехотворные, эротические, объедение, шутки над молодожёнами были направлены на то, чтобы разбудить природу, чтобы земля была в состоянии скорее принять в себя семя и возродиться", - рассказала она.

"Я всегда развенчиваю миф о том, что блин это символ солнца. Первый блин всегда посвящался предкам и считался поминальным. Отдавали его всегда только ребенку и нищему, так как по повериям именно эти люди являются посредниками между нашим миром и миром мертвых", - сообщила Попова.

Бенд-шеф сети "Поль Бейкери" в Екатеринбурге Сергей Лавров рассказал, как заведение готовится к Масленице. "2 блинных торта, три вида простых блинов, закупаемся сковородками, поскольку планируем продавать по 150 кг блинов каждый день. Уральцам больше всего нравится традиционный вкус блинов", - считает кулинар.