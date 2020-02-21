Мэр Сургута поручил силовикам наказать виновных в обмане дольщиков города

Глава Сургута Вадим Шувалов во время совещания, посвящённого защите обманутых дольщиков, поручил силовикам наказать виновных в том, что жители вовремя не получили свои квартиры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Руководитель экономической столицы Югры заслушал доклады руководителей силовых структур о ходе расследований и призвал правоохранительные органы в максимально короткие сроки помочь людям и наказать недобросовестных застройщиков. По словам Шувалова, "администрация работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по защите прав дольщиков".

"Мы заинтересованы в скорейшем решении вопросов. В последнее время дольщики сталкиваются с проблемами, которые касаются их правового статуса. Прошу обратить на это особое внимание и в рамках закона помочь им. Необходимо как можно быстрее привлечь к ответственности недобросовестных застройщиков и принять все меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - сказал Шувалов.

Следствие по трем уголовным делам в отношении руководителей компаний "ДЭП", "СеверСтрой" и "Новострой" контролирует городская прокуратура.

"Перспектива окончания уголовных дел – направление их в суд при установлении фактов преступных действий. Все необходимые следственные мероприятия и экспертизы проводятся. Большое количество потерпевших, идут допросы. Люди продолжают обращаться. Всем, кто еще не обратился в следственное управление, просим сделать это в ближайшее время", – сказал прокурор Сургута Леонид Балин.

В администрации также создана рабочая группа, в которую входят представители власти и сами дольщики.

Напомним, всего в городе 14 проблемных объектов, по шести домам решение найдено. Работы идут в доме №4 ЖК "Любимый", домах №№5 и 6 ЖК "Кедровый", в 41 микрорайоне. В ЖК "Восход" и 20 А микрорайоне завершается приемка, после ввода в эксплуатацию дольщики получат долгожданные ключи. Наиболее проблемными остаются дома №1, 2 и 3 в ЖК "Любимый" и дома №2 и 6 ЖК "Уютный".

Ранее в администрации Сургута на заседании инвестиционного совета объявлено о решении проблем части дольщиков. До конца года 500 пострадавших получат свои квартиры. Речь идёт о доме номер 3 в 31 "Б" микрорайоне. Найден инвестор, готовый достроить проблемный дом и вложить 7 млрд руб. в развитие 35 "А" микрорайона.