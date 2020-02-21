В Кургане задержали троих местных жителей за организацию игорного притона

В Кургане задержали троих мужчин, которые подозреваются в организации незаконного притона для проведения азартных игр.

С ноября позапрошлого года 38-летний курганец организовал под видом букмекерской конторы подпольное казино и привлек к своему "бизнесу" еще нескольких человек - игорное заведение было расположено в одном из нежилых зданий в центре города.

За весь прошлый год от их незаконной деятельности извлечен доход в сумме более 1,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

20 февраля прошли обыски в помещении, где было незаконное казино, а также дома у одного из мужчин. Изъяты мобильники, документы и игровые терминалы.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчин меры пресечения.