02 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В России 13 тысяч человек остается под наблюдением из-за коронавируса

В России под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19 находятся почти 13 тыс. человек. Это последние данные мониторинга Роспотребнадзора.
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Ведомство сообщило, что с 31 декабря по 20 февраля досмотрено 367 тыс. прибывших из Китая. "Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки", - отметили в Роспотребназоре. Как сообщает Infox, для контроля эпидемиологической обстановки в Москве будут использоваться технологии распознавания лиц.

Сейчас рейсы из КНР прибывают только в Шереметьево (Москва) – под их прием выделен отдельный терминал. Всех прибывающих пассажиров обследуют, берут их контактные данные и передают под медицинское наблюдение по месту жительства. На 19 февраля под контролем находилось 12,9 тыс. человек.

"Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 123 учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 575 граждан КНР", - сообщили в ведомстве.

За период мониторинга выявлено более тысячи людей с признаками ОРВИ. И вот их диагнозы по итогам лабораторных исследований: "95 заболевших – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 51 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, в 27 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 45-х заболевших микстинфекции, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 337 человек.

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Теги: коронавирус, covid-19, мониторинг, наблюдение, роспотребнадзор, кнр, пассажиры



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