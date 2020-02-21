В Салехарде арестованный по подозрению во взяточничестве экс-депутат вышел под залог в 5 млн

Салехардский городской суд выпустил досрочно из-под стражи подозреваемого в получении взятки главного инженера "Салехардэнерго" и бывшего депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвиняемый внес залог в размере 5 млн руб. Под арестом политик должен был находиться до 2 марта.

Напомним, в отношении экс-депутата расследуется уголовное дело - его подозревают в коррупции.

По версии следствия, в октябре-ноябре Пизняк по частям получил от двух директоров компаний 4,8 млн руб. За эти деньги он должен был покровительствовать их работе и допускать нарушения по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

О преступлении стало известно полиции и сотрудникам ФСБ. Все трое задержаны. Пизняк подозревается в получении взятки, бизнесмены – в том, что дали деньги.

Ранее сало известно, что депутаты Салехарда лишили полномочий своего коллегу в связи с утратой доверия.