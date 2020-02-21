02 Сентября 2020
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Александр Пизняк (2019) | Фото: duma.salekhard.org

В Салехарде арестованный по подозрению во взяточничестве экс-депутат вышел под залог в 5 млн

Салехардский городской суд выпустил досрочно из-под стражи подозреваемого в получении взятки главного инженера "Салехардэнерго" и бывшего депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка, передает корреспондент Накануне.RU.

Обвиняемый внес залог в размере 5 млн руб. Под арестом политик должен был находиться до 2 марта.

Напомним, в отношении экс-депутата расследуется уголовное дело - его подозревают в коррупции.

По версии следствия, в октябре-ноябре Пизняк по частям получил от двух директоров компаний 4,8 млн руб. За эти деньги он должен был покровительствовать их работе и допускать нарушения по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

О преступлении стало известно полиции и сотрудникам ФСБ. Все трое задержаны. Пизняк подозревается в получении взятки, бизнесмены – в том, что дали деньги.

Ранее сало известно, что депутаты Салехарда лишили полномочий своего коллегу в связи с утратой доверия.

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В Салехарде арестованный по подозрению во взяточничестве экс-депутат вышел под залог в 5 млн

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Теги: Александр Пизняк, взятка, арест, залог, подозреваемый, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2020 16:20 Мск В Салехарде бывшего депутата гордумы судят за получение взятки в 3,8 миллиона

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Ранее 10.02.2020 12:53 Мск В Салехарде депутата, подозреваемого в получении взятки, досрочно лишили полномочий
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Ранее 02.12.2019 13:29 Мск Главный инженер "Салехардэнерго" попался на взятке

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