В Брянске отцепили вагон поезда из-за китаянки с высокой температурой

Гражданку Китая, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус. У женщины поднялась высокая температура.

Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу, передает "Интерфакс".

Вагон отцепили и отправили в санитарный тупик. Всего в нем был 21 человек - 19 пассажиров и два проводника, уточняет ТАСС. После проведения необходимых противоэпидемических мероприятий поезд отправился по маршруту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нарушителей режима по профилактике распространения коронавируса будут искать с помощью камер видеонаблюдения на улицах.

Он рассказал о случае с девушкой из Китая, которая сдала в аэропорту анализ и поехала домой. С помощью видеоаналитики удалось установить водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Затем были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру (более 600 человек). Но помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат, сообщил Собянин.