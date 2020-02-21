02 Сентября 2020
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железная дорога, вагон, поезд, железнодорожник (2019) | Фото: Накануне.RU

В Брянске отцепили вагон поезда из-за китаянки с высокой температурой

Гражданку Китая, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрения на коронавирус. У женщины поднялась высокая температура.

Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу, передает "Интерфакс".

Вагон отцепили и отправили в санитарный тупик. Всего в нем был 21 человек - 19 пассажиров и два проводника, уточняет ТАСС. После проведения необходимых противоэпидемических мероприятий поезд отправился по маршруту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице нарушителей режима по профилактике распространения коронавируса будут искать с помощью камер видеонаблюдения на улицах.

Он рассказал о случае с девушкой из Китая, которая сдала в аэропорту анализ и поехала домой. С помощью видеоаналитики удалось установить водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Затем были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру (более 600 человек). Но помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат, сообщил Собянин.

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В Брянске отцепили вагон поезда из-за китаянки с высокой температурой

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Теги: вагон поезда, брянск, карантин, китаянка, коронавирус



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