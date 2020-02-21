02 Сентября 2020
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Екатерина Головко (2020) | Фото: Накануне.RU

Иск к Минфину РФ. Троих полицейских, осужденных за пытки и вышедших по УДО, вызовут в суд

Ленинский районный суд Екатеринбурга провел первое заседание по рассмотрению иска жительницы Нижнего Тагила к Минфину России. Как передает корреспондент Накануне.RU, Екатерина Головко просит взыскать с ведомства 3,5 млн руб. в качестве моральной компенсации. В 2017 году трое полицейских жестоко избили ее брата Станислава Головко прямо в отделении. "Стражи порядка" нанесли мужчине черепно-мозговую травму, от которой несчастный скончался. Суд признал полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и отправил всех в колонию общего режима, дав каждому более трех лет лишения свободы. Однако все они в 2019 году вышли по УДО.

Ранее суды не признали Головко потерпевшей. По законодательству, страдающая от смерти родного человека не может требовать компенсации, пока виновные лица в гибели не установлены. Однако, адвокат истца Алексей Бушмаков уверен, что виновных должно искать государство и моральный вред должно возмещать из своего кармана.

Суд по взысканию компенсации за пытки мужчины до смерти со стороны полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Суд по взысканию компенсации за пытки мужчины до смерти со стороны полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

"В том случае если насилие причинено в органе государственной власти, то должно отвечать и государство. Потому что, во-первых, государство является работодателем сотрудников полиции. Оно набирает эти кадры, контролирует их. Травмы были причинены в отделе полиции. Государство должно отвечать за смерть человека, потому что Головко находился в беспомощном состоянии и не оказывал никому сопротивления. Пусть государство возмещает этот вред и ищет виновных. Интересы потерпевшего должны превалировать над интересами государства", - отметил Бушмаков в комментарии Накануне.RU.

В случае, если суд не примет решение о выплате моральной компенсации, истцы обратятся в Европейский суд по правам человека.

На суде адвокат Головко потребовал привлечь в качестве соответчика ГУ МВД России по Свердловской области, а троих осужденных полицейских - в качестве третьих лиц

Суд удовлетворил ходатайство адвоката. Теперь троих осужденных вызовут в суд по поводу иска.

Следующее судебное заседание назначено на 20 марта.

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Иск к Минфину РФ. Троих полицейских, осужденных за пытки и вышедших по УДО, вызовут в суд

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Теги: пытки, полиция, суд, иск, Нижний Тагил, Екатерина Головко



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