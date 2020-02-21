"Молоко из столовой выносить нельзя". На Южном Урале детям в школах дают ледяное молоко и запрещают брать его с собой

В Озерске школьникам в столовой дают ледяное молоко и не разрешают брать коробочки с напитком с собой. Пост появился в группе "Подслушано в Озерске" в соцсети "Вконтакте". Автор пишет, что некоторые дети, напишись на скорую руку холодного молока, заболели.

"Выдали сегодня в школе молоко на завтрак. Дети жалуются, что молоко холодное, даже ледяное. С собой забирать не разрешают: пить надо быстро, пока перемена идет, и в столовой. Выдавали бы тогда лучше в обед - отходов было бы меньше. Ведь не всем детям с утра молоко заходит. Да и согреться успело бы", - написано в посте.

В комментариях к этому посту информацию подтвердили и другие мамы - они написали, что молоко действительно было холодным и детей заставляли выпивать его быстро за короткую перемену.

В пресс-службу Министерства образования и науки Челябинской области на момент публикации этого материала Накануне.RU дозвониться не удалось, в ведомство будет направлен официальный запрос.