02 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
коробейников алексей александрович депутат законодательного собрания свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

"Все задекларировано". Депутат ЗакСО ответил на обвинения в сокрытии доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников ответил на обвинения его в сокрытии доходов от сдачи недвижимости.
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Сегодня в нескольких уральских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что парламентарий якобы несколько лет сдавал коммерческую недвижимость в Екатеринбурге, но в своих декларациях этого не указывал. Утверждается, что об этом стало известно прокуратуре, которая внесла в ЗакСО представление об устранении нарушений.

Сам Коробейников все опроверг.

"Весь доход я указывал. Более того, вы можете проверить это на сайте Законодательного собрания в моей декларации. Все указано и все задекларировано. Все налоги оплачены. Информация СМИ не соответствует действительности", - рассказал Накануне.RU депутат.

По его словам, мандатная комиссия будет разбираться в ситуации.

"Вопрос будет рассмотрен в течение двух месяцев. Но в ближайшее время этого не планируется", - заключил Алексей Коробейников.

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"Все задекларировано". Депутат ЗакСО ответил на обвинения в сокрытии доходов

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Теги: Коробейников, доходы, ЗакСО, прокуратура



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Ранее 26.02.2020 10:17 Мск "Все решит комиссия": председатель ЗакСО высказалась о возможном лишении Коробейникова мандата

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