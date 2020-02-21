"Все задекларировано". Депутат ЗакСО ответил на обвинения в сокрытии доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников ответил на обвинения его в сокрытии доходов от сдачи недвижимости.

Сегодня в нескольких уральских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что парламентарий якобы несколько лет сдавал коммерческую недвижимость в Екатеринбурге, но в своих декларациях этого не указывал. Утверждается, что об этом стало известно прокуратуре, которая внесла в ЗакСО представление об устранении нарушений.

Сам Коробейников все опроверг.

"Весь доход я указывал. Более того, вы можете проверить это на сайте Законодательного собрания в моей декларации. Все указано и все задекларировано. Все налоги оплачены. Информация СМИ не соответствует действительности", - рассказал Накануне.RU депутат.

По его словам, мандатная комиссия будет разбираться в ситуации.

"Вопрос будет рассмотрен в течение двух месяцев. Но в ближайшее время этого не планируется", - заключил Алексей Коробейников.