02 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Донецк, ДНР, митинг, Минские соглашения (2017) | Фото: dan-news.info

Киев: готовится новая редакция Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений. Об этом он сказал радиостанции "Голос Америки".
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Он подчеркнул, что это делается, несмотря на позицию России, упустив, что соглашения одобрены Совбезом ООН.

По словам Пристайко, реализовать Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, поэтому их нужно переписать заново. И Украина попытается убедить "всех участников", что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений". Хотя участников конфликта только два - Киев и Донбасс.

Также украинский министр добавил, что в соглашения уже вносились изменения, на которые ранее Россия согласилась, в частности "формула Штайнмайера". Однако на нее согласилась Украина под давлением России и Европы, а кроме того, формула не изменяет, а подробно прописывает, как должна выполняться политическая часть Минских соглашений. Так, особый статус отдельных районов Донбасса начинает действовать на временной основе с момента окончания местных выборов под наблюдением ОБСЕ, а на постоянной - после положительного отчета ОБСЕ об их итогах.

На днях украинский президент Владимир Зеленский повторил, что не пойдет на переговоры с Донбассом. То есть заявление Пристайко еще раз подчеркивает отказ Украины выполнять свои обязательства.

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Киев: готовится новая редакция Минских соглашений

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Теги: Украина, Минские соглашения



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