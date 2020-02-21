Киев: готовится новая редакция Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений. Об этом он сказал радиостанции "Голос Америки".

Он подчеркнул, что это делается, несмотря на позицию России, упустив, что соглашения одобрены Совбезом ООН.

По словам Пристайко, реализовать Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, поэтому их нужно переписать заново. И Украина попытается убедить "всех участников", что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений". Хотя участников конфликта только два - Киев и Донбасс.

Также украинский министр добавил, что в соглашения уже вносились изменения, на которые ранее Россия согласилась, в частности "формула Штайнмайера". Однако на нее согласилась Украина под давлением России и Европы, а кроме того, формула не изменяет, а подробно прописывает, как должна выполняться политическая часть Минских соглашений. Так, особый статус отдельных районов Донбасса начинает действовать на временной основе с момента окончания местных выборов под наблюдением ОБСЕ, а на постоянной - после положительного отчета ОБСЕ об их итогах.

На днях украинский президент Владимир Зеленский повторил, что не пойдет на переговоры с Донбассом. То есть заявление Пристайко еще раз подчеркивает отказ Украины выполнять свои обязательства.