Телеведущего Дмитрия Шепелева позабавили его собственные "похороны"

Телеведущий Дмитрий Шепелев, прославившийся не только благодаря передаче "На самом деле" на Первом канале, но и из-за брака с Жанной Фриске, прокомментировал публикации про свое расставание с работодателем. На днях Дмитрий объявил об уходе с Первого канала, где проработал более десяти лет.

"Читаю и веселюсь. "Пришла печальная новость...", "навсегда покинул...", "...потеря...", "...незаменимый..." и много черно-белых фотографий. Реально выглядит как будто бы я умер Трогательно ) Вспомнил рассказ Довлатова, в котором он фантазирует, как любопытно было бы побывать на собственных похоронах, а потом встать из гроба и стряхнуть с себя гладиолусы, к ужасу всех собравшихся Как говорится, "я всё еще здесь", - написал Шепелев в Instagram.

В 2017 году случился громкий "исход" звезд Первого канала: на ВГТРК ушли Андрей Малахов и Тимур Кизяков. Тогда сообщалось, что у телеведущих разошлись взгляды по контенту и концепции их проектов с руководством канала.