Рогозин ответил на обвинения о недоливе топлива в ракету кадрами из "Неуловимых мстителей"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter анимацию в ответ на публикации о недоливе топлива в ракету-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М".
Ранее СМИ заявили, что запуск российского военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией. РИА Новости со ссылкой на источник написало, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".
Аварию якобы предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой. Позже Минобороны сообщило, что "Меридиан-М" вышел на орбиту.
"Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты", - написал Рогозин и прикрепил анимированную картинку из советского фильма "Новые приключения неуловимых".
"...пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом"."...— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 20, 2020
Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты pic.twitter.com/WfaKsCKD83
Ранее сообщалось, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты.Отметим, это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году.