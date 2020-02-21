Рогозин ответил на обвинения о недоливе топлива в ракету кадрами из "Неуловимых мстителей"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter анимацию в ответ на публикации о недоливе топлива в ракету-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М".

Ранее СМИ заявили, что запуск российского военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией. РИА Новости со ссылкой на источник написало, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".

Аварию якобы предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой. Позже Минобороны сообщило, что "Меридиан-М" вышел на орбиту.

"Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты", - написал Рогозин и прикрепил анимированную картинку из советского фильма "Новые приключения неуловимых".

"...пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом"."...

Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты pic.twitter.com/WfaKsCKD83 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 20, 2020

Ранее сообщалось, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты.Отметим, это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году.