02 Сентября 2020
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Общество В России
Дмитрий Рогозин (2015) | Фото: rbc.ru

Рогозин ответил на обвинения о недоливе топлива в ракету кадрами из "Неуловимых мстителей"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter анимацию в ответ на публикации о недоливе топлива в ракету-носитель "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М".

Ранее СМИ заявили, что запуск российского военного спутника связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк мог завершиться аварией. РИА Новости со ссылкой на источник написало, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который "мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".

Аварию якобы предотвратил разгонный блок "Фрегат", который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой. Позже Минобороны сообщило, что "Меридиан-М" вышел на орбиту.

"Автор этой публикации, видимо, именно так представляет себе процесс заправки ракеты", - написал Рогозин и прикрепил анимированную картинку из советского фильма "Новые приключения неуловимых".

Ранее сообщалось, что запуск "Меридиана-М" не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты.Отметим, это был первый пуск с космодрома Плесецк в 2020 году.

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Рогозин ответил на обвинения о недоливе топлива в ракету кадрами из "Неуловимых мстителей"

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Теги: дмитрий рогозин, союз-2.1а, топливо



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Ранее 21.02.2020 01:58 Мск СМИ: запуск российского спутника мог закончиться аварией

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