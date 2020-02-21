02 Сентября 2020
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Нижний Тагил, безопасный Тагил, камера видеонаблюдение (2014) | Фото: Накануне.RU

Собянин: В Москве потенциальных больных коронавирусом ищут с помощью видеокамер

Сергей Собянин сообщил, что в Москве нарушителей режима по профилактике распространения коронавируса будут искать с помощью камер видеонаблюдения на улицах.

В своем блоге столичный градоначальник рассказал о мерах профилактики в столице: выдача всем прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг лиц из КНР, передает РИА Новости. 

"Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер", - сообщил Собянин.

Он рассказал о случае с девушкой из Китая, которая сдала в аэропорту анализ и поехала домой. "С помощью видеоаналитики удалось установить водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру (более 600 человек). К счастью, помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат", - сообщил Собянин.

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Собянин: В Москве потенциальных больных коронавирусом ищут с помощью видеокамер

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Теги: коронавирус, сергей собянин, москва, камеры видеонаблюдения



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