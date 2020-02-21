02 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
стоматология оборудование (2016) | Фото: УФССП по Свердловской области

Стоматологии Челябинска незаконно делали клиентам платную анестезию, заранее договорившись между собой

В Челябинске 23 стоматологии договорились между собой и "кололи" клиентам дорогостоящую анестезию. В дело вмешалось региональное управление ФАС и признало антиконкурентным соглашение, заключенное между медорганизациями.

Сейчас каждая клиника станет фигурантом административного дела, сообщили Накануне.RU в УФАС.

Оказалось, что между стоматологиями было заключено соглашение о разделе товарного рынка по ассортименту местной анестезии с лидокаином на бесплатной основе, а с артикаином и другими препаратами - платно в рамках договора обязательного медицинского страхования.

Стоила местная анестезия для клиентов до 400 руб. Однако такие услуги в рамках ОМС должны оказываться пациентам бесплатно.

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Стоматологии Челябинска незаконно делали клиентам платную анестезию, заранее договорившись между собой

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Теги: УФАС, Челябинск, антиконкурентное соглашение, стоматологии, анестезия



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