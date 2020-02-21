Стоматологии Челябинска незаконно делали клиентам платную анестезию, заранее договорившись между собой

В Челябинске 23 стоматологии договорились между собой и "кололи" клиентам дорогостоящую анестезию. В дело вмешалось региональное управление ФАС и признало антиконкурентным соглашение, заключенное между медорганизациями.

Сейчас каждая клиника станет фигурантом административного дела, сообщили Накануне.RU в УФАС.

Оказалось, что между стоматологиями было заключено соглашение о разделе товарного рынка по ассортименту местной анестезии с лидокаином на бесплатной основе, а с артикаином и другими препаратами - платно в рамках договора обязательного медицинского страхования.

Стоила местная анестезия для клиентов до 400 руб. Однако такие услуги в рамках ОМС должны оказываться пациентам бесплатно.