02 Сентября 2020
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Антиуханьские протесты под Полтавой (2020) | Фото: 24 канал

"Как поменять национальность?" Эвакуированные из Уханя украинцы закрывали своими телами детей от летящих камней

Украинцы, эвакуированные из китайского Уханя и размещенные на карантин в Новых Санжарах Полтавской области, закрывали своими телами детей, когда местные жители в знак протеста против их поселения в поселке бросали в автобус камни и бутылки, разбив стекла. На это обратил внимание журналист Юрий Ткачев.
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Напомним, из-за протестов местного населения для поселения эвакуированных в поселке туда были направлены военная техника и сотни полицейских, а дорога к санаторию жестоко расчищена. Произошло побоище, в результате которого многие местные жители были избиты и скручены на земле. Пострадали 9 полицейских, сообщает украинская полиция.

"Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать на Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?" - написал Ткачев.

Накануне.RU писало, что многие на Украине шокированы отношением людей к своим согражданам. Еще больше шокированы эвакуированные. Вчера вечером они стали писать в соцсетях о своих впечатлениях.

"Вот так нас встречают. Как сказал один из ребят, смс-послание от людей. Я не думала, что наша страна настолько гнилая. Нам очень страшно", - написала Анастасия.

"Сказать, что я в шоке, - ничего не сказать. Спасибо за гостеприимство", "Как поменять национальность?", "Стыдно перед маленькими детьми за действия этих "людей", - также пишут прибывшие.

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"Как поменять национальность?" Эвакуированные из Уханя украинцы закрывали своими телами детей от летящих камней

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Теги: Украина, эвакуация из Китая, коронавирус, Новые Санжары



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