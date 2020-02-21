"Как поменять национальность?" Эвакуированные из Уханя украинцы закрывали своими телами детей от летящих камней

Украинцы, эвакуированные из китайского Уханя и размещенные на карантин в Новых Санжарах Полтавской области, закрывали своими телами детей, когда местные жители в знак протеста против их поселения в поселке бросали в автобус камни и бутылки, разбив стекла. На это обратил внимание журналист Юрий Ткачев.

Напомним, из-за протестов местного населения для поселения эвакуированных в поселке туда были направлены военная техника и сотни полицейских, а дорога к санаторию жестоко расчищена. Произошло побоище, в результате которого многие местные жители были избиты и скручены на земле. Пострадали 9 полицейских, сообщает украинская полиция.

"Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать на Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?" - написал Ткачев.

Накануне.RU писало, что многие на Украине шокированы отношением людей к своим согражданам. Еще больше шокированы эвакуированные. Вчера вечером они стали писать в соцсетях о своих впечатлениях.

"Вот так нас встречают. Как сказал один из ребят, смс-послание от людей. Я не думала, что наша страна настолько гнилая. Нам очень страшно", - написала Анастасия.

"Сказать, что я в шоке, - ничего не сказать. Спасибо за гостеприимство", "Как поменять национальность?", "Стыдно перед маленькими детьми за действия этих "людей", - также пишут прибывшие.