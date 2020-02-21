02 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Пенсионном фонде объяснили надбавку к пенсии в 1 рубль жительнице Челябинска

Пенсионный фонд объяснил надбавку к пенсии размером в один рубль жительнице Челябинска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, женщина отправила президенту России Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, которая составила 1 рубль 10 копеек. Она 33 года проработала учителем английского языка. После выхода на пенсию ей насчитали 7 тыс. 200 руб., за несколько лет пенсия увеличилась до 9 тыс. 224 руб. После январской индексации она получила надбавку - 1 руб. 10 коп.

Такая прибавка к пенсии, как говорится на сайте ПФР, обусловлена индивидуальными расчетами, так как у каждого пенсионера размер пенсии рассчитывается индивидуально.

"Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права, тем больше размер страховой пенсии и сумма индексации", - отметили в ПФР.

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В Пенсионном фонде объяснили надбавку к пенсии в 1 рубль жительнице Челябинска

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Теги: Владимир Путин, пенсия, пенсионерка, прибавка, перевод, Челябинск, ПФР



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