На Среднем Урале подросток получил серьезную травму, убирая снег с крыши школы во время урока

На Среднем Урале школьник получил серьезную травму на уроке труда. Обстоятельства уже выясняет прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 20 февраля в школе поселка Михайловский завод: девятиклассник получил резаную рану руки. Оказалось, что трудовик заставил парня во время урока чистить снег с крыши здания школы.

Сейчас устанавливается степень тяжести полученных ребенком травм. В прокуратуре намерены дать свою оценку действиям должностных лиц школы по привлечению учеников к трудовой деятельности. Особое внимание будет обращено на своевременность и полноту оказания медицинской помощи подростку.

Как заверили в ведомстве, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.