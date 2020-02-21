В День защитника Отечества "Левый фронт" в Москве проведет акцию протеста из-за изменений Конституции

23 февраля лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и его сторонники намерены провести в Москве акцию протеста против поправок в Конституцию. Как сообщают в организации, акция является общероссийской, начнется на Пушкинской площади, пройдет в виде шествия по Страстному бульвару и улице Петровка, митинг состоится на площади Революции, передает корреспондент Накануне.RU.

Утверждается, что акция согласована с властями Москвы, кроме собственно активистов "Левого фронта", к мероприятию намерены присоединиться идейно близкие организации. Одно из заявленных требований – проведение полноценного референдума по поправкам в Конституцию, а не предлагаемое властью "голосование" в непонятном формате.

Надо заметить, что аналогичное мероприятие "Левого фронта" и ряда других организаций прошло в Москве 15 февраля.