02 Сентября 2020
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Пудинг просрочен, реформы, протест (2020) | Фото: Накануне.RU

В День защитника Отечества "Левый фронт" в Москве проведет акцию протеста из-за изменений Конституции

23 февраля лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и его сторонники намерены провести в Москве акцию протеста против поправок в Конституцию. Как сообщают в организации, акция является общероссийской, начнется на Пушкинской площади, пройдет в виде шествия по Страстному бульвару и улице Петровка, митинг состоится на площади Революции, передает корреспондент Накануне.RU.

Утверждается, что акция согласована с властями Москвы, кроме собственно активистов "Левого фронта", к мероприятию намерены присоединиться идейно близкие организации. Одно из заявленных требований – проведение полноценного референдума по поправкам в Конституцию, а не предлагаемое властью "голосование" в непонятном формате.

Надо заметить, что аналогичное мероприятие "Левого фронта" и ряда других организаций прошло в Москве 15 февраля.

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В День защитника Отечества "Левый фронт" в Москве проведет акцию протеста из-за изменений Конституции

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Теги: Сергей Удальцов, Левый фронт, Гражданская солидарность, Георгий Федоров, поправки в Конституцию, протест



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