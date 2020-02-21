В Тюмени прокуратура потребовала от главы УК отремонтировать жилой дом, где затоплен подвал и есть трещина высотой во всё здание

В Тюмени в доме №6 корпус 2 по улице Олега Антонова затоплен подвал, а на одном из фасадов – трещина высотой во всё здание, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

Во время проверки, которую провели сотрудники надзорного ведомства, выяснилось, что подвал многоквартирного дома затоплен. На полу первого этажа – вода, которая капает с перекрытия второго этажа. Кроме того, повреждены штукатурка и краска на стенах и потолке коридора первого этажа и лестниц, стояки канализации в коридоре первого этажа. Трубы водоснабжения серьёзно проржавели.

В общих помещениях коммунальных квартир – следы протечек с верхних этажей. Стояки холодной и горячей воды значительно деформированы. Окна на лестничных клетках повреждены – нет второго слоя стёкол, фурнитуры. На фасаде со стороны двора – вертикальная трещина по высоте всего дома. 20 февраля прокуратура возбудила в отношении директора управляющей компании "Доверие" административное дело и внесла представление об устранении выявленных нарушений.