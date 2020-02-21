АО "Пермский свинокомплекс" получит субсидию от Пермского края в сумме 50 миллионов рублей

АО "Пермский свинокомплекс" получит субсидию на финансовое обеспечение затрат по производству и реализации мяса. Сумма субсидии составит 50 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в финансово-экономическом обосновании закона о бюджете Прикамья за 2020-2022 г.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет предприятие находится в сложной финансовой ситуации. Отмечается, что для выхода в точку безубыточности предприятие должно производить не менее 1,18 тыс. тонн в месяц, а по итогам 2019 года этот показатель составил 1,01 тыс. тонн.

При этом предприятие столкнулось с нехваткой оборотных средств из-за роста цен на ветеринарные медикаменты (5%), ингредиенты для производства кормов (от 30 до 50%), энергоресурсы (3,6%), бензин и дизтопливо (18 и 6%).

При дефиците средств не представляется возможным обеспечить планируемое кормление поголовья свиней.