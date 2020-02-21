02 Сентября 2020
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Смог в Красноярске в феврале 2020. Обращение красноярцев к Сергею Шнурову. (2020) | Фото: instagram.com/shnurovs

Задыхающиеся от смога красноярцы вновь собираются выйти на акцию протеста

Красноярские экологические активисты готовятся провести очередной митинг "За чистое небо".

Предварительно акция протеста запланирована на 29 марта. Организатором нужно получить согласие властей на ее проведение, поэтому дата может измениться.

Ранее согласованные властями митинги "За чистое небо" собирали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, пишет Regnum.

В Красноярске с 14 по 18 февраля действовал режим "черного неба", были объявлены неблагоприятные метеоусловия. Сибиряки жалуются на смог в городе, называют ситуацию экологической катастрофой и жалуются на местные власти, которые их не слышат.

Местные жители обратились за помощью к музыканту Сергею Шнурову, который сочинил по этому поводу матерный стих.

После публикации Шнура на сайте Росприроднадзора появилось следующее сообщение: "25 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отправляется с рабочей поездкой в Красноярск. С городскими и краевыми властями Светлана Радионова обсудит комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации".

Отмечается, что жители Красноярска выкладывали и продолжают постить в социальных сетях видео и фото, на которых видно, что город окутан смогом. Сложная экологическая обстановка наблюдалась в разных частях краевого центра.

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Задыхающиеся от смога красноярцы вновь собираются выйти на акцию протеста

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Теги: красноярск, черное небо, смог, митинг



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