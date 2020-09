Большунов выиграл масс-старт и вышел в лидеры общего зачёта "Ски тура"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации лыжных гонок России, безоговорочную победу в гонке одержал Александр Большунов. За 5 км до финиша 23-летний российский спортсмен оторвался от преследователей на 40 секунд, а на финише отрыв и вовсе вырос до 51 секунды.

Второе и третье место накануне заняли норвежцы Йоханнес Клебо (+51.7 сек.) и Эмиль Иверсен (+51.8 сек.).

