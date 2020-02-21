Новая вспышка коронавируса отмечена в китайских тюрьмах

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Новая вспышка коронавируса отмечена в китайских тюрьмах

Новая вспышка коронавирусной пневмонии началась в двух тюрьмах в Китае. Ранее число заболевших за пределами провинции Хубэй непрерывно снижалось на протяжении шестнадцати дней подряд. Теперь эта тенденция оказалось нарушенной.

Как сообщает Global Times, в провинции Шаньдун в четверг было отмечено 202 новых случаев заболевания, двести из которых пришлись на тюрьму Жэньфэн, а 27 из 28 заболевших в провинции Чжэцзян – заключённые тюрьмы Шилифэн.

Известно, что ранее коронавирусная пневмония была диагностирована у одного из сотрудников, навещавшего семью в Ухане.

Смертельных случаев в китайских тюрьмах пока не зафиксировано, перехода заболевания в критическую фазу тоже.

За недосмотр ситуации с распространением инфекции своего поста лишился начальник партийного департамента юстиции провинции Шаньдун.

Напомним, российские учёные также сообщили о новых способах бесконтактного заражения коронавирусом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новая вспышка коронавируса отмечена в китайских тюрьмах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, коронавирус, тюрьмы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2020 02:43 Мск Названы потери России от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса
Ранее 20.02.2020 09:37 Мск Эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре, - ученые

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети