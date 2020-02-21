Новая вспышка коронавируса отмечена в китайских тюрьмах

Новая вспышка коронавирусной пневмонии началась в двух тюрьмах в Китае. Ранее число заболевших за пределами провинции Хубэй непрерывно снижалось на протяжении шестнадцати дней подряд. Теперь эта тенденция оказалось нарушенной.

Как сообщает Global Times, в провинции Шаньдун в четверг было отмечено 202 новых случаев заболевания, двести из которых пришлись на тюрьму Жэньфэн, а 27 из 28 заболевших в провинции Чжэцзян – заключённые тюрьмы Шилифэн.

Известно, что ранее коронавирусная пневмония была диагностирована у одного из сотрудников, навещавшего семью в Ухане.

Смертельных случаев в китайских тюрьмах пока не зафиксировано, перехода заболевания в критическую фазу тоже.

За недосмотр ситуации с распространением инфекции своего поста лишился начальник партийного департамента юстиции провинции Шаньдун.

Напомним, российские учёные также сообщили о новых способах бесконтактного заражения коронавирусом.