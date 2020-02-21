02 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Масленица, сугробы, снег (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург проводит зиму 1 марта: главная Масленица города пройдет в ЦПКиО

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении в столице Урала общегородского праздника Масленица. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.
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Праздник состоится в первое воскресенье следующего месяца, 1 марта, в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Праздничные мероприятия также пройдут на территориях административных районов Екатеринбурга - с 27 февраля по 1 марта.

Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети поручено рассмотреть возможность увеличить 1 марта количество трамваев, следующих до станции ЦПКиО. А о безопасности во время массовых народных гуляний позаботятся дежурные бригады "скорой помощи", органов правопорядка и пожарных.

Проводы зимы, по традиции, будут сопровождаться развлечениями и забавами. Гости праздника проводят ее обрядами, состязаниями, песнями, плясками, хороводами, конкурсами с призами и взятием снежной крепости.

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Екатеринбург проводит зиму 1 марта: главная Масленица города пройдет в ЦПКиО

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Теги: Масленица, праздник, Екатеринбург



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