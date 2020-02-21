После проверки десятков гостиниц Перми, начавшейся из-за трагедии в "Карамели", закрыты 18 объектов

В Перми кончилась проверка соблюдения собственникам гостиниц правил безопасности, начавшаяся после трагедии в "Карамели". Озвучено количество закрытых объектов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре края.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО. Авария, из-за которой погибли постояльцы, могла произойти из-за занижения класса опасности теплотрассы.

Проверка коснулась 87 различных гостиниц, расположенных в нежилых помещениях жилых домов, 21 из которых расположена в подвале. В подавляющем большинстве случаев есть нарушения требований пожарной безопасности, которые угрожают жизни и здоровью граждан.

К примеру, по иску прокурора Индустриального района Перми закрыта мини-гостиница "Амалия" (Леонова 11, а). Всего в суд ушло 16 исков о закрытии гостиниц, внесено девять представлений. Все они сейчас рассматриваются.

Закрыто 11 объектов, добровольно прекратили работу ещё семь гостиниц. Собственники объектов грубо игнорируют положения требований пожарной безопасности. Так, прокурор Кировского района Перми подал иск с требованием о временном закрытии кафе по адресу Ласьвинская, 12.