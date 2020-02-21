Уральские ученые разработали инновационный метод борьбы с онкологией

Кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры медицинской биологии и генетики в УГМУ и победитель конкурса "УМНИК" в 2017 г. Всеволод Мелехин разработал инновационный метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Доклинические исследования показали замедление роста опухолевых клеток на 20% и уменьшение их жизнеспособности на 80%.

Исследования проводились с ориентировкой на глиобластому, конкретно на опухоль головного мозга. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе фонда содействия инновациям в Свердловской области, опухоль мозга является самой агрессивной и трудноизлечимой, а пациенты с таким диагнозом имеют минимальным процент выживаемости. Именно поэтому, новые разработки вселяют надежду на то, что если появится способ побороть самый запущенный случай, то остальные онкологические патологии уже не будут внушать такого ужаса.

Разработка Всеволода Мелехина основана на биотехнологии, позволяющей точечно воздействовать на опухоль. Открытый учеными в 1997 г. ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и обладающий противораковым воздействием, будет поставляться напрямую к патологии. Пока не известно, каким образом это будет происходить, поскольку завершены только доклинические исследования, однако, предполагается, что будет проводиться трансфекция (искусственное впрыскивание гена Клото в раковую клетку), а человеку будут вводить лекарства, подобно химиотерапии. Сам ген присутствует в организме каждого человека, но как его будут синтезировать для массового использования, пока остается под вопросом.

Ген напрямую воздействует на опухоль, благодаря чему замедляется производство новых раковых клеток на 20%, а гибель старых увеличивается на 80%. Клинические испытания еще не проводились и пока ведется только теоретическая работа, однако теперь лекарство от рака это только вопрос времени. Особые трудности создает тот факт, что опухоль головного мозга, в отличии от рака молочной железы или простаты, сложно оперируемая операция, во время которой практически невозможно не повредить другие участки мозга.

Несмотря на все трудности, это определенно прорыв в медицине. Помимо приостановления рака, в ходе лабораторных опытов уральские ученые выяснили, что ген Клото можно использовать как "онкомаркер", благодаря которому легко оценить результативность лечения онкобольных. Как пояснили в пресс-службе, чем больше организм производит этот ген, тем эффектнее идет терапия восстановления.

"За клеточными технологиями большое будущее, – рассказывает Всеволод Мелехин. – Вместе с иммунотерапией и виротерапией рака это направление сделает медицину персонализированной, позволит спасать жизни пациентов даже на поздних стадиях заболевания".