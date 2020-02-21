Трамп разнес в пух и прах присуждение "Оскара" южнокорейским "Паразитам"

Дональд Трамп раскритиковал победу южнокорейского фильма "Паразиты" в главной оскаровской номинации "Лучший фильм" в этом году. Напомним, это первый раз, когда главный приз получила не англоязычная лента.

Выступая перед публикой в штате Колорадо 20 февраля, президент США высказал сожаление по поводу победителя "Оскара". "Что, черт возьми, это такое было?" – высказался глава государства.

Трамп заявил, что США "достаточно и торговых проблем с Южной Кореей". "Насколько ужасны были победители Академии в этом году?" – спросил президент, вызвав возмущение в толпе. "Победитель – фильм из Южной Кореи!" – сказал Трамп, пародируя ведущих "Оскара". Он добавил, что хочет вернуть времена, когда "Оскар" получил фильм "Унесенные ветром".