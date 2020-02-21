02 Сентября 2020
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Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

У принудительно помещенной в карантин петербурженки не выявлен коронавирус

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова.

Результаты анализов показали, что нового коронавируса 2019-nCoV у нее нет. Это подтвердили в управления Роспотребнадзора по городу. 21 февраля девушку выпишут из стационара, передает Regnum.

Напомним, ранее сообщалось о побеге из стационара женщины, которая выложила видеозапись плана побега в свой Instagram. Как рассказала сама пациентка в подписи к видеозаписи, ей обещали, что будут наблюдать ее в больнице только сутки, однако потом оказалось, что ей нужно пробыть под наблюдением медиков 14 дней.

Женщина прилетела в Питер из Китая. Побег она осуществила еще 7 февраля. Суд решил госпитализировать беглянку принудительно до получения двух отрицательных проб на коронавирус. 17 февраля Ильина была принудительно помещена в больницу по решению суда.

Поступок Аллы Ильиной квалифицировали, как "невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госнадзор". По этой статье административного кодекса ей грозит штраф 300-500 рублей.

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У принудительно помещенной в карантин петербурженки не выявлен коронавирус

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Теги: коронавирус, петербург, больница, побег, алла ильина



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