02 Сентября 2020
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Антиуханьские протесты под Полтавой (2020) | Фото: 24 канал

Украинцы закидали камнями автобус с женщинами и детьми, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса

В Полтавской области Украины местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными соотечественниками из китайского Уханя, пишет "Пятый канал".

Инцидент попал на видео - это происходит в поселке Новые Санжары. В автобусе находились не только украинцы, но и граждане других государств, помимо мужчин в салоне ехали женщины и дети.

Протестующие, которые бросали камни, выступили против размещения потенциально опасных соотечественников в медицинском центре поселка.

Несколько камней разбили стекла в автобусе, дети от страха кричали.

Напомним, в Харьков из Уханя привезли более 70 эвакуированных из-за коронавируса граждан. В Новых Санжарах, куда прибыли автобусы с эвакуированными, полиция жестоко расчистила дорогу к санаторию. Произошло побоище, в результате которого многие местные жители были избиты и скручены на земле. В поселок переброшены военная техника и сотни полицейских.

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Украинцы закидали камнями автобус с женщинами и детьми, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса

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Теги: Полтавская область, коронавирус, камни, автобус, Украина, Новые Санжары



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