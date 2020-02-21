СМИ узнали подробности дела в отношении экс-помощницы Дворковича

Уголовное дело о коррупции в отношении бывшей помощницы зампреда правительства России Анастасии Алексеевой связано с лоббированием интересов фармацевтических компаний.

По данным ТАСС, обвиняемая могла действовать в интересах ряда фармкомпаний на российском рынке.

Как сообщалось, в деле также фигурируют бывший гендиректор и владелец компании "Промомед рус" Максим Якушкин и учредитель компании "М-фарма" Вадим Якушкин.

Напомним, Басманный суд Москвы до 19 апреля арестовал бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича. Свою вину арестованная не признает.

Женщине предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки турпутевками. Как считает следствие, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн руб. в Таиланд и Доминикану.

Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, которого задержали вместе с Алексеевой 20 февраля.