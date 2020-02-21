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Общество Тюменская область
(2004) |

В Тюмени онкологи пересадили пациенту фрагмент малоберцовой кости на место части челюсти, "съеденной" опухолью

В Тюмени врачи-онкологи пересадили пациенту, челюсть которого была поражена злокачественной опухолью, часть малоберцовой кости, сообщили Накануне.RU в "Медицинском городе".

У 58-летнего больного диагностировали злокачественную опухоль нижней челюсти. Она проросла в окружающие ткани и разрушила практически всю левую половину костной структуры. Для возвращения пациента к здоровой полноценной жизни удаления опухоли недостаточно. Пять хирургов-онкологов отделения опухолей головы и шеи "Медицинского города" сделали операцию, длившуюся 14 часов.

"Для пересадки мы взяли 12-тисантиметровый участок малоберцовой кости (кость голени) вместе с мышцами, кожей и сосудами. Мы сделали несколько небольших распилов, не повреждая при этом мышцы и кожу. Затем мы сшили сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи и запустили кровоток", - рассказала один из врачей Юлия Шубина.

Малоберцовая кость не очень толстая и не несет большой опорной нагрузки, поэтому не требует замещения. В связи с этим пациент не будет испытывать никаких трудностей при передвижении после операции, единственное противопоказание – занятия тяжёлыми видами спорта.

"От операции у мужчины остался лишь шрам на подбородке. Он уже может ходить, говорить и принимать пищу. В ближайшем будущем он сможет восстановить зубы с помощью имплантов. Ему предстоит курс лучевой терапии. Металлическим конструкциям лучевая терапия может навредить, но благодаря тому, что для восстановления челюсти мы использовали собственную кость пациента, риск осложнений минимален", - сказала Шубина.

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В Тюмени онкологи пересадили пациенту фрагмент малоберцовой кости на место части челюсти, "съеденной" опухолью

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Теги: злокачественная опухоль, онколог, операция, медицинский город



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