В Тюмени голодающие инвалиды озвучили свои требования. С ними встретился омбудсмен

Тюменские инвалиды объявили голодовку, после прошедшей накануне акции протеста, передает корреспондент Накануне.RU.

Голодовка была объявлена вечером, 20 февраля. Точное число участников протестной акции правозащитник, инвалид второй группы Андрей Романов не уточняет. По его словам, изначально в протесте принимали участие пять человек, "вечером должны были присоединиться еще 10, и еще немного утром". Присоединились ли в итоге к голодающим новые протестующие или нет - неизвестно.

Участники голодовки потребовали организовать санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов и инвалидов первой группы, создать доступную среду на социальных объектах, отменить имущественный ценз в 100 тыс. руб. на получение жилья и земли, обеспечить инвалидов третьей группы бесплатной землей и жильем, а также отправить в отставку заместителя губернатора Тюменской области, руководителя департамента социального развития Ольгу Кузнечевских.

Отметим, что прошедший накануне пикет прокомментировал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев. Омбудсмен заявил, что побеседовал практически со всеми, кто присутствовал на вчерашней акции, никто из присутствующих не знал, что по распоряжению губернатора Тюменской области для решения проблем инвалидов создана и действует рабочая группа.

"Я расспросил о проблемах, которые привели их на площадь, пригласил к себе на прием. Ведь ни один из них в службу уполномоченного по правам человека в Тюменской области раньше не обращался. Возможно, мы бы смогли помочь. Хотя за год через нашу службу проходят до полутора тысяч человек, большинство из них получает реальную помощь", - заявил Сергей Миневцев.

Он также отметил, что люди удивлялись и спрашивали, зачем они вышли на акцию, если рабочая группа для решения этих проблем уже есть и работает. По его словам, с участниками пикета готова была встретиться заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, отвечающая за социальную политику. Однако не все требования можно удовлетворить по закону. Например, одна из участниц акции не может получить земельный участок, потому что уже имеет в собственности две квартиры.

Андрей Романов заявил, в свою очередь, что все присутствующие знали, что есть рабочая группа, что люди работают, "но ничего не делают". Также общественник потребовал в случае смерти от голодовки привлечь к уголовной ответственности Александра Моора и Ольгу Кузнечевских.

Напомним, ранее инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании 1 млрд руб. морального ущерба с областного правительства и администрации Тюмени. Как он сам сообщил на своем Youtube-канале, миллиард нужен ему "для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма".

В тюменском отделении "Всероссийской организации инвалидов" ("ВОИ") общественника не поддержали и обвинили в корысти, в попытке решить личные проблемы. Было отмечено, что Андрей Романов не имеет права на получение бесплатного муниципального жилья, поскольку не проживает на территории Тюменской области пять лет и имеет в собственности несколько автомобилей.