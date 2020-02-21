Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в III Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица"

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в третьем Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица" в г. Нижневартовске (ХМАО-Югра).

В открытии форума участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, посол Сирии в России Рияд Хаддад, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

В рамках двухдневной программы мероприятия прошел конкурс инновационных проектов, состоялись круглые столы и дискуссии с экспертным сообществом. На площадках форума свои проекты представили молодые ученые, студенты, преподаватели, работники вузов и научных институтов, сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса, представители органов власти.

На конкурсе инновационных разработок своими разработками поделились трое молодых специалистов Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". Мастер участка эксплуатации резервуарного парка ЛПДС "Нижневартовская" Николай Борщ, выступавший с работой на тему "Применение плоскосворачиваемых рукавов в качестве временных трубопроводов", был признан лауреатом конкурса в секции "Промышленные технологии и технологии безопасного производства". Оператор НППС линейной производственно-диспетчерской станции "Нижневартовская" Ольга Кубакаева выступила с докладом "Мониторинг функциональной надежности оборудования по технологическим параметрам". Доклад на тему "Применение понтонов из композитных материалов на резервуарах" представил начальник участка эксплуатации резервуарного парка ЛПДС "Нижневартовская" Олег Бойко.

Молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" является эффективной площадкой для обмена самыми передовыми научно-техническими наработками в области топливно-энергетического комплекса, опытом создания и внедрения инноваций.