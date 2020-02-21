Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в III Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица"

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в III Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица"

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в третьем Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица" в г. Нижневартовске (ХМАО-Югра).

В открытии форума участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, посол Сирии в России Рияд Хаддад, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко

В рамках двухдневной программы мероприятия прошел конкурс инновационных проектов, состоялись круглые столы и дискуссии с экспертным сообществом. На площадках форума свои проекты представили молодые ученые, студенты, преподаватели, работники вузов и научных институтов, сотрудники предприятий топливно-энергетического комплекса, представители органов власти.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

На конкурсе инновационных разработок своими разработками поделились трое молодых специалистов Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". Мастер участка эксплуатации резервуарного парка ЛПДС "Нижневартовская" Николай Борщ, выступавший с работой на тему "Применение плоскосворачиваемых рукавов в качестве временных трубопроводов", был признан лауреатом конкурса в секции "Промышленные технологии и технологии безопасного производства". Оператор НППС линейной производственно-диспетчерской станции "Нижневартовская" Ольга Кубакаева выступила с докладом "Мониторинг функциональной надежности оборудования по технологическим параметрам". Доклад на тему "Применение понтонов из композитных материалов на резервуарах" представил начальник участка эксплуатации резервуарного парка ЛПДС "Нижневартовская" Олег Бойко.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

Молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" является эффективной площадкой для обмена самыми передовыми научно-техническими наработками в области топливно-энергетического комплекса, опытом создания и внедрения инноваций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Молодые специалисты АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в III Международном молодежном научно-практическом форуме "Нефтяная столица"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транснефть - сибирь, молодые специалисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети