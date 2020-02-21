Путин назначил двух заместителей председателя Свердловского областного суда

Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей председателя Свердловского областного суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, указом главы государства от 20 февраля на шестилетний срок полномочий на должности назначены Анна Васильева и Евгений Шумков.

Ранее Васильева возглавляла судебную коллегию по гражданским делам, а Шумков руководил судебной коллегией по административным делам.

Напомним, в апреле прошлого года был назначен новый председатель Свердловского областного суда - им стал Владимир Дмитриев. В прошлом он работал заместителем председателя облсуда, а после ухода Александра Дементьева в почетную отставку исполнял обязанности руководителя.