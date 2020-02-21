Анкара предостерегла Москву от вмешательства в действия турецких войск в Идлибе

Турция не хотела бы вступать в столкновения с Россией, в том числе и в Сирии, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

По его словам, целями турецкой армии в сирийской провинции Идлиб являются сирийские правительственные войска. О каком-либо противостоянии с Россией не может быть и речи.

Акар подчеркнул, что между Москвой и Анкарой налажен хороший контакт по Идлибу и предпринимаются все меры для избежания чрезвычайных ситуаций. Переговоры будут продолжены, заверил министр.

Но при этом глава минобороны Турции предостерег Россию от вмешательства в действия турецких войск в Идлибе, пишет Regnum.

Акар также добавил, что Турция обсуждает с Россией возможность использования воздушного пространства Сирии. По его словам, проблема может быть решена, если Россия "отойдет в сторону".

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и пригрозил начать военную операцию в регионе. В Кремле назвали это "худшим сценарием".

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

Обострение ситуации произошло после столкновений турецкой и сирийской армий. Эрдоган пообещал, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.

Напомним, 10 февраля в ходе обстрела погибли пятеро турецких военных. В ответ на это Турция атаковала 115 целей в Сирии - уничтожены три танка, сбит один вертолет. Накануне сообщалось, что в ходе очередного удара турецкой армии по военнослужащим Сирии погиб 51 солдат.