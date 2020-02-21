Главу Шадринского района подозревают в вождении авто в пьяном виде

Глава Шадринского района Курганской области Владимир Осокин попал в аварию.

ДТП произошло 19 февраля. Как рассказал Накануне.RU источник в администрации Шадринска, Осокин находился за рудем якобы в нетрезвом виде. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В сводках региональной ГИБДД информации о ДТП с участием Осокина также нет. Источник сообщает, что глава района в аварии получил травмы и сейчас находится в больнице.

Все подробности появятся позже, Накануне.RU продолжит следить за ситуацией.