Главу Шадринского района подозревают в вождении авто в пьяном виде
Глава Шадринского района Курганской области Владимир Осокин попал в аварию.
ДТП произошло 19 февраля. Как рассказал Накануне.RU источник в администрации Шадринска, Осокин находился за рудем якобы в нетрезвом виде. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В сводках региональной ГИБДД информации о ДТП с участием Осокина также нет. Источник сообщает, что глава района в аварии получил травмы и сейчас находится в больнице.
Все подробности появятся позже, Накануне.RU продолжит следить за ситуацией.