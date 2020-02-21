02 Сентября 2020
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Николай Цуканов (2020) | Фото: Накануне.RU

Полпред Цуканов инспектирует вотчину РМК на Южном Урале

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов сегодня инспектирует Карабаш - город, который считается вотчиной РМК.

Как передает корреспондент Накануне.RU, свой визит в муниципалитет он начнет с посещения детского сада, который был реконструирован на средства РМК. На место уже приехал губернатор Алексей Текслер, представители областного правительства, глава Карабаша и сам глава "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.

Также в программе визита запланировано посещения Карабашмеди, спорткомплекса, больницы, школы искусств, прием граждан и совещание по реализации указов президента а моногородах.

детский сад, Карабаш(2020)|Фото: Накануне.RU

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Полпред Цуканов инспектирует вотчину РМК на Южном Урале

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Теги: Николай Цуканов, РМК



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