Парк Зеленая роща в Екатеринбурге полностью закроют ближе к лету

Парк Зеленая роща в Екатеринбурге ближе к лету полностью закроют для посетителей. Об этом заявил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Читайте также: После майских праздников из Екатеринбурга откроется прямой авиарейс в греческие Салоники

"Мы в прошлом году говорили, что будем закрывать кусками. Но так как тогда происходила задержка, связанная с археологическими раскопками, закроем рощу целиком для посетителей. Сделаем это в мае", - сказал Бубнов в программе "Акцент" на Областном телевидении.

Представитель мэрии уточнил, что все работы по реконструкции и благоустройству Зеленой рощи должны завершиться не позднее 21 октября 2020 года - именно такой срок указан в контракте.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в ходе работ по благоустройству археологи нашли в Зеленой роще некий насыпной слой. Реконструкция была немедленно приостановлена, позже оказалось, что это монастырское кладбище XIX - начала XX веков.

В начале октября эксперты разрешили возобновить работы в парке.