02 Сентября 2020
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Общество В России
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Российские ученые рассказали о возможности скрытого заражения коронавирусом

Российские вирусологи выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом, пишет газета "Известия".

Согласно первой, пациенты с вирусом, которые никогда не бывали в Китае и не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения.

Коронавирус мог попасть в их организм из-за контакта с людьми, которые прибыли из КНР без ярко выраженных симптомов. Так, в Южной Корее есть пациенты, у которых врачи не могут установить контакт с ранее инфицированными людьми.

Также ученые предполагают, что разные виды коронавируса могут быть широко распространены в природе. В этой связи диагностика заболевания способна выявить другой штамм, генетически близкий к COVID-2019.

Ранее ученые не исключили, что эпидемия коронавируса может накрыть Россию в октябре. Как заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев, респираторные заболевания распространяются волнами. И если первая вспышка обошла страну стороной, то вторая может прийти осенью.

Он напомнил, что продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая. Несмотря на то, что он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах.

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Российские ученые рассказали о возможности скрытого заражения коронавирусом

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Теги: коронавирус, китай, ученые



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