Пристава, мимо которого экс-сотрудник ФСИН Свиридов пронес оружие, обвинили в халатности

Следствие предъявило обвинение в халатности судебному приставу, работавшему на досмотре посетителей Чертановского суда в тот день, когда, предположительно, покончил с собой экс-начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователи предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) Нефедову Э. С. В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил детали предварительного следствия.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году СУ УВД по ВАО, он находился под подпиской о невыезде. Ранее он был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии с метастазами.