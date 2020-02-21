02 Сентября 2020
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судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

Пристава, мимо которого экс-сотрудник ФСИН Свиридов пронес оружие, обвинили в халатности

Следствие предъявило обвинение в халатности судебному приставу, работавшему на досмотре посетителей Чертановского суда в тот день, когда, предположительно, покончил с собой экс-начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователи предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) Нефедову Э. С. В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил детали предварительного следствия.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году СУ УВД по ВАО, он находился под подпиской о невыезде. Ранее он был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии с метастазами.

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Пристава, мимо которого экс-сотрудник ФСИН Свиридов пронес оружие, обвинили в халатности

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Теги: виктор свиридов, самоубийство, суд, пристав, халатность



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