Россияне боятся ухода Путина – эксперты

Россияне боятся ухода Путина с поста главы государства. По мнению экспертов, за 20 лет нынешний президент стал символом стабильности, которой граждане не хотят лишиться.

Исследование "Уйти нельзя остаться" подготовил Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым, пишет РБК. В докладе аналитики пишут, что Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.Чтобы выяснить, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом, ЦПК 29 января провел исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, "актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян". Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета.

Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.