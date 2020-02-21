Россияне боятся ухода Путина – эксперты

02 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО Южный ФО Сибирский ФО В России Пермский край Москва
Владимир Путин, общение с жителями Санкт-Петербурга (2020) | Фото: kremlin.ru

Россияне боятся ухода Путина – эксперты

Россияне боятся ухода Путина с поста главы государства. По мнению экспертов, за 20 лет нынешний президент стал символом стабильности, которой граждане не хотят лишиться.

Исследование "Уйти нельзя остаться" подготовил Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым, пишет РБК. В докладе аналитики пишут, что Владимир Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой.Чтобы выяснить, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом, ЦПК 29 января провел исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске.

Основной вывод экспертов заключается в том, что риски и страхи, связанные с вероятным уходом Путина, "актуализированы и отчетливо выражены в сознании россиян". Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные.

К наиболее выраженным рискам/страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета.

Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

add_circle ОБСУДИТЬ (9)


Читать все комментарии (9)


Добавить комментарий:

Россияне боятся ухода Путина – эксперты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россияне, владимир путин, последствия, эксперты, фокус-группы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети