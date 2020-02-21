02 Сентября 2020
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Экономика В России
автомобили на трассе (2019) | Фото: Накануне.RU

В России могут повысить транспортный налог на старые автомобили

Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили экологического класса 3 и ниже.

Как сообщили в министерстве, инициатива касается коммерческого транспорта. Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.

Количество такой техники, по оценке Минпромторга, превышает 3 млн штук, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Госдуме предложили всем автомобилям в базе ГИБДД присвоить экологический класс. Письмо с таким предложением депутат Михаил Старшинов направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Как считает парламентарий, без такой отметки в ПТС с 2021 года автомобиль должен считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ. При въезде под запрещающий знак водителю будет грозить штраф.

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В России могут повысить транспортный налог на старые автомобили

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Теги: транспортный налог, автомобили



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Ранее 17.02.2020 09:45 Мск В Госдуме предложили присваивать экологический класс всем автомобилям в базе ГИБДД

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