В Конституции закрепят запрет переговоров о передаче российских территорий

Поправка в российскую Конституцию, предложенная артистом Владимиром Машковым и поддержанная президентом страны Владимиром Путиным, будет содержать запрет на переговоры о передаче территорий страны.

Поправка будет касаться всех, кто находится на территории РФ, в том числе и иностранных граждан. По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенникова, в Конституции будет формулировка "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ".

Также в поправке может быть оговорен запрет на ведение переговоров по передаче территорий России. Предполагается, что у дипломатов не будет полномочий вести переговоры с другими странами о землях, сообщает РБК.

Новая Конституция должна обеспечить транзит не только для Владимира Путина, но и сохранение позиций его ближайшего окружения, главное – провести "всенародное голосование" с хорошими показателями.

До 2 марта будут приниматься поправки в Конституцию, а 10 марта, видимо, пройдет второе и основное чтение предлагаемых изменений. Наблюдатели отмечают, что наряду с "белым шумом" вокруг поправок профильный комитет Госдумы под руководством Павла Крашенинникова в рабочем порядке рассмотрел и одобрил к принятию ряд ключевых положений, усиливающих полномочия президента.