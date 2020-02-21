В Екатеринбурге выписали первых китайцев, находящихся на карантине

Первые шесть граждан Китая из 64, находящихся в санатории "Бодрость" после прилёта в Екатеринбург, покинули учреждение после завершения двухнедельного карантина.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, ни у кого из них не подтвердилось наличие коронавируса, а также ОРВИ и гриппа.

Выписку всех 64 граждан КНР, находящихся на карантине, было решено разделить на несколько этапов из-за разных сроков карантина и подготовкой документов. Так, несколько человек отпустят домой 21 февраля, оставшиеся – до середины следующей недели.

Напомним, в начале февраля на базе данного санатория была создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус. Тогда сообщалось, что постояльцам "Бодрости" вернут деньги за незавершенное лечение.