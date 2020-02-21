02 Сентября 2020
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Наука и техника В России
(2019) | Фото:

Начались продажи Lada Granta с мощным двигателем

На автомобильном рынке России стартовали продажи Lada Granta с новым двигателем.

Модель разработана "дочкой" "АвтоВАЗа" — компанией "Супер-Авто" из Тольятти.

У машины 117-сильный двигатель объемом 1,8 литра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Доработка не сказалась ни на расходе топлива, ни на ресурсе силового агрегата.

Доплата за более мощный мотор составляет около 35 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее автоэксперты сообщили, что нового подготовил "АвтоВАЗ" в 2020 году.

Среди новинок автозавода отмечается обновленная LADA 4X4 "Нива", городской компакт-кроссовер по мотивам XCode, новый автомобиль с наименованием Van, концептуальная модель второго поколения LADA Granta, а также обновленные модели LADA XRay и LADA Vesta.

С 2012 года компания выпускает LADA Largus. Стало известно, что "АвтоВАЗ" работает над обновлением модели.

Кроме этого, автопроизводитель может представить прошедший сертификацию универсал LADA Vesta Sport. Во многом судьба этой модели будет зависеть от того как успешно будет продаваться седан с аналогичным названием.

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Начались продажи Lada Granta с мощным двигателем

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Теги: Lada Granta, АвтоВаз, автомобиль



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