Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на своё вступление в партию
Российский музыкант и телеведущий Сергей Шнуров оценил общественный резонанс вокруг своего вступления в "Партию роста", написав четверостишье.
"Пнул тему, видимо, больную.
Я рад, что всем не безразличен.
Умы нешуточно волную
Партийным жестом, воплем, кличем", — написал он на своей странице в Instagram.
Напомним, эпатажного музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения.
Шнур заявил, что с ним однопартийцам "будет явно веселей".
Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. По его словам, Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму.