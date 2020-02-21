Шнуров в стихах прокомментировал реакцию на своё вступление в партию

Российский музыкант и телеведущий Сергей Шнуров оценил общественный резонанс вокруг своего вступления в "Партию роста", написав четверостишье.

"Пнул тему, видимо, больную.

Я рад, что всем не безразличен.

Умы нешуточно волную

Партийным жестом, воплем, кличем", — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, эпатажного музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения.

Шнур заявил, что с ним однопартийцам "будет явно веселей".

Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. По его словам, Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму.